Vuslat Doğan Sabancı'nın, Ali Sabancı'dan istediği tazminat dudak uçuklattı

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, 29 yıllık evliliklerini sonladırma kararı almıştı. Vuslat Doğan Sabancı'nın 5 milyar TL tazminat talep ettiği iddia edildi.

Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti 29 yıllık evliliklerini bitirmeye karar vermiş ancak tazminat konusunda anlaşamamışlardı.

Vuslat Doğan Sabancı'nın ölümden döndükleri Ağustos 2023'daki bot kazasından eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tuttuğu ve onu bu şekilde cezalandırmak istediği için astronomik bir tazminat istediği de iddia edilmişti.

5 MİLYAR TL'LİK TAZMİNAT TALEBİ

Sabah'ta yer alan habere göre aileye yakın bir kaynak Vuslat Doğan Sabancı'nın 5 milyar lira (yaklaşık 121 milyon dolar) tazminat istediğini öne sürdü.

ALİ SABANCI'NIN SERVETİNİN 8'DE 1'İ

Vuslat Doğan Sabancı'nın istediği tutar 960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34'üncü ismi olan Ali Sabancı'nın servetinin yaklaşık 8'de 1'ine denk geliyor.

Sabah Gazetesi