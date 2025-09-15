  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Vuslat Doğan Sabancı'nın, Ali Sabancı'dan istediği tazminat dudak uçuklattı

Vuslat Doğan Sabancı'nın, Ali Sabancı'dan istediği tazminat dudak uçuklattı

Vuslat Doğan Sabancı'nın, Ali Sabancı'dan istediği tazminat dudak uçuklattı
Güncelleme:

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, 29 yıllık evliliklerini sonladırma kararı almıştı. Vuslat Doğan Sabancı'nın 5 milyar TL tazminat talep ettiği iddia edildi.

Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti 29 yıllık evliliklerini bitirmeye karar vermiş ancak tazminat konusunda anlaşamamışlardı.

Vuslat Doğan Sabancı'nın ölümden döndükleri Ağustos 2023'daki bot kazasından eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tuttuğu ve onu bu şekilde cezalandırmak istediği için astronomik bir tazminat istediği de iddia edilmişti.

5 MİLYAR TL'LİK TAZMİNAT TALEBİ

Sabah'ta yer alan habere göre aileye yakın bir kaynak Vuslat Doğan Sabancı'nın 5 milyar lira (yaklaşık 121 milyon dolar) tazminat istediğini öne sürdü.

ALİ SABANCI'NIN SERVETİNİN 8'DE 1'İ

Vuslat Doğan Sabancı'nın istediği tutar 960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34'üncü ismi olan Ali Sabancı'nın servetinin yaklaşık 8'de 1'ine denk geliyor.

 

Sabah Gazetesi

text-ad
Etiketler ali sabancı vuslat doğan sabancı tazminat boşanma davası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çılgına döndü Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çılgına döndü İstanbul'un ünlü işletmecisi çocuğa istismar iddiasıyla tutuklandı İstanbul'un ünlü işletmecisi çocuğa istismar iddiasıyla tutuklandı Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de kötü haber: Seçmen artık ikna olmuyor! Son anketten Erdoğan'a da AK Parti'ye de kötü haber: Seçmen artık ikna olmuyor! Ergin Ataman'dan 7 cümlelik basın toplantısı Ergin Ataman'dan 7 cümlelik basın toplantısı Yargıtay’dan tüm araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Yargıtay’dan tüm araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar Gece yarısı kanlı pusu: Anne ve baba 2 çocuklarıyla birlikte katledildi! Gece yarısı kanlı pusu: Anne ve baba 2 çocuklarıyla birlikte katledildi! Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan yasak aşk sonrası soruşturma başlatıldı Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan yasak aşk sonrası soruşturma başlatıldı 10 yaşındaki minik çocuk marketi kundakladı; o anlar saniye saniye kamerada! 10 yaşındaki minik çocuk marketi kundakladı; o anlar saniye saniye kamerada! Gupse Özay, Barış Arduç'la Hande Erçel'in olay olan cesur sahneleri için sessizliğini bozdu Gupse Özay, Barış Arduç'la Hande Erçel'in olay olan cesur sahneleri için sessizliğini bozdu Togg T10F satışa çıktı: Yeni fastback modelin fiyatı da belli oldu Togg T10F satışa çıktı: Yeni fastback modelin fiyatı da belli oldu
İslam Memiş'ten altın yatırımcısı için hayati bir uyarı geldi İslam Memiş'ten altın yatırımcısı için hayati bir uyarı geldi Ayı saldırısından mucize bir şekilde kurtulan çiftçi yaşadığı kabusu anlatı Ayı saldırısından mucize bir şekilde kurtulan çiftçi yaşadığı kabusu anlatı Koronavirüs kabusu Türkiye'ye geri döndü: Ünlü şarkıcı ve arkadaşları tedavi altında! Koronavirüs kabusu Türkiye'ye geri döndü: Ünlü şarkıcı ve arkadaşları tedavi altında! Türkiye Türkiye olalı böyle düğün takısı görmedi! Türkiye Türkiye olalı böyle düğün takısı görmedi! Özel CHP'nin Ankara'daki mitingine onbinlere hem söz verdi hem de meydan okudu! Özel CHP'nin Ankara'daki mitingine onbinlere hem söz verdi hem de meydan okudu! Binaya kurşun yağdıran saldırganların kimliği şoke etti Binaya kurşun yağdıran saldırganların kimliği şoke etti Bülent Ersoy'dan konserine damgasını vuran ifade: ''Saraydan duymasınlar sizi!'' Bülent Ersoy'dan konserine damgasını vuran ifade: ''Saraydan duymasınlar sizi!'' Doğanın en vahşi canlısı iş başında: Bu görüntüler Türkiye'den geldi Doğanın en vahşi canlısı iş başında: Bu görüntüler Türkiye'den geldi CHP kurultay davasında ara karar açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun kayyum olması istendi! CHP kurultay davasında ara karar açıklandı: Kılıçdaroğlu'nun kayyum olması istendi! Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ali Koç'tan çok sert yanıt