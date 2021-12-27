Yılbaşı'nda hangi şarkıcı nerede sahne alacak ?

Yılbaşı yaklaşırken birçok şarkıcı yeni yılı sahnede karşılayacak. Farklı şehirlerde gerçekleşecek konserlerle yılbaşı coşkusu yaşanacak

İstanbul'da Candan Erçetin, Demet Akalın, Ajda Pekkan, Mabel Matiz, Seda Sayan, İzel, Hülya Avşar- Burak Kut, Edis, Emir Can İğrek, Coşkun Sabah sahne alacak.

Candan Erçetin: Yeni yıl gecesi Jolly Joker Private’ta çıkacak. Kişi başı ücretler bin 100 TL’den başlıyor.

Demet Akalın: 2022’yi Crowne Plaza İstanbul-Florya’da karşılayacak. Kişi başı ücretler bin 750 TL’den başlıyor.

Ajda Pekkan: Yılbaşı gecesi Günay Restaurant'ta sahne alacak. En ön masadan izlemenin fiyatı ise 10 bin TL.

Mabel Matiz: Yeşilköy Wow Otel'de yer alacak. Kişi başı ise bin TL.

Seda Sayan: Yeşilköy Luvia'da konser verecek. Kişi başı bin 500 TL'den başlıyor.

İzel: Yeni yılda Holiday Inn İstanbul Airport'da sahne alacak. Eğlence fiyatı kişi başı 699 TL'den başlıyor.

Hülya Avşar- Burak Kut: Maslak Yeni Gazino'da sahneye çıkacak. Kişi başı bin 500 TL'den başlıyor.

Edis: Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda halk konseri verecek.

Emir Can İğrek: Joly Joker Vadistanbul'da sahne alacak. Bilet ücretleri 226 TL'den başlarken, 4 kişilik locada ise 3 bin 100 TL.

Coşkun Sabah: Florya Meos Balık'ta sahne alacak ve en düşük ücret bin 250 TL olacak.

Sapanca'da Fettah Can, Linet, Şevval Sam sahne alacak.

Fettah Can: Feel& Live Hotel Sapanca'da sahnede olacak, kişi başı ücretler 750 ile 8 bin TL arasında değişiyor.

Linet: Yılbaşı gecesi Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort'da sahne alacak. Ücretler 7 bin 500 TL'den başlıyor.

Şevval Sam: NG Enjoy'da konser verecek ve en düşük ücret 6 bin 500 TL'den başlıyor.

YILDIZ TİLBE SAKARYA’DA METİN AROLAT BURSA’DA

Bursa Uludağ'da Şehnaz Sam, Metin Arolat, Güliz Ayla sahne alacak.

Şehnaz Sam: My Mountain Otel Uludağ'da sahne alacak. İki kişilik konaklamalı ücret 12 bin 600 TL.

Metin Arolat: Grand Yazıcı Otel'de konser verecek. Yılbaşı gecesi ve ardından 2-3 gece konaklama fiyatları 6 bin ile 12 bin 500 TL arasında.

Güliz Ayla: Kervansaray Otel Ski'de Center'da sahne alacak. 2 kişilik 3 gece konaklama bedeli 12 bin 740 TL.

Kocaeli'de Merve Özbey sahne alacak. Yılbaşı gecesi The Green Park Resort Kartepe Konser Salonu'nda sahneye çıkacak. 4 kişilik masa 2 bin 500TL. Sahne önü masa ise 5 bin TL.

Yıldız Tilbe Sakarya'da Premier INN Hotel'de sahneye çıkacak. Kişi başı 2 bin 500 TL, konaklamak istenirse 4 bin 500TL ücret ödenecek.

Bursa'da Arem Özgüç-Arman Aydın Joly Joker Bursa'da sahne alacak. Kişi başı fiyat 102 TL.

EBRU GÜNDEŞ, TAN VE FUNDA ARAR KKTC’DE

Kıbrıs'ta Funda Arar, Ebru Gündeş, Deniz Seki, Nalan, Serkan Kaya, Hadise, Koray Avcı, Tan, Aşkın Nur Yengi, Zara, Ebru Yaşar, Özcan Deniz, Alişan sahne alacak.

Funda Arar: Kaya Palazzo Resort'ta sahne alacak. 4 gün 3 gece konaklamanın fiyatı ise 11 bin 500TL.

Ebru Gündeş: Concorde Luxury Resort'ta sahneye çıkacak. Ücretler kişi başı 6 bin TL olacak. Gidiş geliş uçuş 4 gün 3 gece konaklama ve gala gecesi 18 bin TL.

Deniz Seki: Salamis Bay Conti Hotel'de sahneye çıkacak. 3 gün 2 gece konaklamalı program 5 bin 189 TL.

Nalan: Girne'de Lord's Palace Hotel'de sahnede olacak. 3 gün 2 gece konaklamalı programda kişi başı ücret 6 bin 405.

Serkan Kaya: Les Ambassadeurs Hotel'de sahne alacak. Ücret bin TL. Otelde konaklama ise 3 bin 500TL.

Hadise: Lefkoşa'da yer alan Concorde Tower'da sahne alacak.

Koray Avcı: Limak Cyprus Deluxe Otel'de yer alacak. Türkiye'den uçuş, 4 gün 3 gece konaklama ise 8 bin 315 TL.

Tan: Kıbrıs'ta yer alan Nuh'un Gemisi Deluxe Otel'de sahne alacak. 4 gün 3 gece konaklamalı ve uçuş dahil gecenin kişi başı fiyatı 7 bin 995 TL.

Aşkın Nur Yengi: İskele'de yer alan Kaya Artemis Resort Otel'de sahne alacak. Türkiye'den uçuş, 4 gün 3 gece konaklama fiyatı 8 bin 850 TL.

Zara: Savoy Ottoman Otel'de sahne alacak. Ücretler kişi başı 500TL'den başlıyor. Otelde konaklama ise 100 Euro.

Ebru Yaşar: Girne'deki Vuni Palace Hotel& Viva Gazino'da sahne alacak.

Özcan Deniz: Elexus Hotel'de sahne alacak. Yılbaşı programının fiyatı 1 bin 500 TL. Otel'de gece konaklamak ise kişi başı 5 bin TL'den başlıyor.

Alişan: Yılbaşı gecesi Girne'deki Cahamada Prestige Hotel'de sahneye çıkacak.

BÜLENT ERSOY BOLU’DA

Aslı Hünel: NG Afyon'da sahneye çıkacak. 3 gün 2 gece konaklamalı 2 kişilik programın fiyatı 3 bin 500TL.

Işın Karaca: Jura Hotels Afyon Termal'da sahne alacak. 3 gün 2 gece konaklamalı programın 2 kişilik fiyatı 5 bin 450TL.

Bolu'da Bülent Ersoy sahne alacak. Ersoy, Hampton by Hilton Bolu'da geceye özel menünün tek kişilik fiyatı bin 500 TL. Otelde konaklamak isteyenler ise 2 bin 500 TL.

İZMİR’DE LEVENT YÜKSEL ANKARA’DA HAKAN TAŞIYAN

Hakan Taşıyan: Ankara Masio Minor'da sahne alacak. Taşıyan'ın konseri kişi başı 599 TL.

Gökçe: Reges, a Luxury Collection Resort'da sahne alacak. Ücretler kişi başı 175 Euro.

Buray: Kaya İzmir Thermal Otel'de sahne alacak. Ücretler ise bin TL.

Ayşegül Aldinç: Swissotel Büyük Efes'te sahneye çıkacak. Biletler bin 749 TL'den başlıyor.

Ozan Orhon: yeni yılda Angelinn Venue sahnesinde olacak. Bilet fiyatları 750TL'den başlıyor

Levent Yüksel: Kaya İzmir Thermal& Convention'da sahneye çıkacak. Gecenin kişi başı fiyatı ise bin TL.

Mersin'de Derya Bedavacı sahne alacak. Hotel Navona'da sahne alacak. Bilet fiyatları ise bin 650 TL'den başlıyor.

Trabzon'da Emrah Karaduman sahneye çıkacak. Hayal Kahvesi Trabzon'da sahneye çıkacak. Giriş ücretleri 189 TL, Loca ise 3 bin 300TL.

Melek Mosso: Samsun Sheraton Grand Otel'de sahnede olacak.

Ece Seçkin: Giresun'da Piero Lounge & Bar'da sahneye çıkacak. Bistro fiyatları 420 TL, loca fiyatları ise 4 bin 400 TL.

İrem Derici: Konya'da Grand Millenium Hotel'de sahne alacak. Biletler bin 100 TL.

Anıl Piyancı: Konya Anemon Otel'de sahnede olacak. Gecenin bilet fiyatları 170TL.

Selami Şahin: Antalya'da Nirvana Cosmopolitan'da sahne alacak. Otelde 3 gün 2 gece konaklama fiyatları 4 bin 100 TL.