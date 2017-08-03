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  3. 03 Ağustos 2017 14:53

Yunan tacizciye Osmanlı tokadı

Ekranların 3 güzel ismi Merve Oflaz, Dila Danışman ve Dilşad Şimşek'in Yunistan tatili olaylı geçti.

Yunan tacizciye Osmanlı tokadı
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Türkler'le dolup taşan Thassos Adası'na giden 3 güzel oyuncu, geçtiğimiz gece eğlenmek için bir mekana gidince olanlar oldu! Dila Danışman, dans ettiği sırada alkolü fazla kaçıran Yunan bir genç tarafından elle tacize uğradı. Yunan tacizciyi önce sözlü olarak uyaran güzel oyuncu, Yunan gencin tacizini sürdürmesiyle çileden çıktı. Dila Danışman, Yunan tacizciye Osmanlı tokadını yapıştırdı. Yaşadığı kabus gibi olayın etkisiyle hemen mekandan çıkıp, oteline geri dönen güzel oyuncuyu arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

'DOSTLUK BİTMİŞTİR'
Dila Danışman, yaşadıklarını "Kabus gibi" diye tanımlarken o sırada güzel oyuncunun yanında olan Merve Oflaz, olaya esprili yaklaştı. Oflaz, "Dila'nın attığı tokatla Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk bitmiştir" dedi..

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