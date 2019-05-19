Zerrin Tekindor'un yeni imajı şaşırtı

Yıllar önce rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisindeki başarısıyla akıllara kazınan usta oyuncu Zerrin Tekindor, önceki gün oğlu Hira Tekindor'un çevirmenliğini üstlendiği 'Kızlar ve Oğlanlar' adlı tiyatro oyununa katıldı. Oyuncunun yeni imajı ise herkesi şaşırttı.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Türk ressam ve tiyatro dizi oyuncusu Zerrin Tekindor, aylar sonra bir tiyatro oyunu öncesinde görüntülendi. Oğlu Hira Tekindor'un çevirmenliğini üstlendiği tiyatro oyununa katılan Zerrin Tekindor, yeni saç stiliyle dikkat çekti. Usta oyuncu, daha önce kumral olan saçlarını gri renge boyattı.

Ayrıca Tekindor'un daha da zayıfladığı ise gözlerden kaçmadı. Neredeyse kemikleri sayılan ünlü ismin takipçilerinden hem saç stiline hem de kilosuna tepkiler yağdı. Tekindor'a, "Bir kadının güzelliğini ve zerafetini bozuşunun ispatı bu olsa gerek.." şeklinde yorum geldi.