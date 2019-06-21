Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken başlıklar !

Gazeteci Felat Bozarslan, Anadolu Ajansı’nın (AA) Kürtçe ve Türkçe servislerinin Abdullah Öcalan'ın iki gün önce İmralı'da yazdığı mektubun dün Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından açıklanmasını haberleştirmesindeki nüansa dikkat çekti.

Twitter hesabından yaptığı yorumda AA’nın Kürtçe servisinin atttığı tweet’lerin ekran görüntülerine yer veren Bozarslan, “Anadolu Ajansı'nın Türkçe servisine göre Abdullah Öcalan 'teröristbaşı', Kürtçe servisine göre sadece Öcalan... Diyeceklerim bu kadar….” İfadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yinelenmesine karar verdiği İstanbul seçimlerine günler kala, İmralı’dan gelen bir mektup gündemin ortasına oturdu. Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özcan tarafından basınla paylaşılan, Öcalan’ın kaleme aldığı mektupta "HDP’de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir" mesajı paylaşıldı.

İstanbul seçimlerinde İmamoğlu’nu destekleme kararı alan HDP, Öcalan’ın mesajının ardından yaptığı açıklamada, “HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir” derken; Eş Genel Başkanı Sezai Temellide Asrın Hukuk Bürosu'ndan önce İHA ve AA'nın Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan’ın açıklaması eşliğinde Abdullah Öcalan’ın mektubunu sunmasını, "iktidarın içinde bulunduğu sıkışıklık" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün katıldığı televizyon programında 2.5 yıldan uzun süredir cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Öcalan arasında ‘iktidar savaşı’ olduğu yorumunda bulundu. Erdoğan, “Demirtaş çok açık ve net, CHP'nin adayına desteğini açıklamıştır. Çok ilginç olan nedir Apo'nun yaptığı açıklamadır. Burada bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında, tabii HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş, Öcalan ve Demirtaş noktasında ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma gösteriyor. Hatta daha da ileri gideyim dağ da bu işin içinde. Ben bunu biraz daha ileri taşıyorum, Avrupa da bu işin içinde. Bu süreç içerisinde Öcalan kendi ittifakını kaçırtmak istemiyor. Bununla ilgili çok sert açıklamaları var” dedi.