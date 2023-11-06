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Beyaz Futbol karıştı; Sinan Engin stüdyoyu terk etti

Beyaz Futbol karıştı; Sinan Engin stüdyoyu terk etti
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Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'da Rasim Ozan Kütahyalı ile Ertem Şener arasında tartışma yaşanırken Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı'ya "programı terk et" dedi, Sinan Engin programı terk etti.

Beyaz Futbol’da dün gergin anlar yaşandı. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında konuşurken, Ertem Şener ile arasında bir tartışma yaşandı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç ailesinin durumundan bahsederken Ertem Şener araya girdi. Bu konunun siyasetle bir ilgisi olmadığını belirten Ertem Şener, Rasim Ozan Kütahyalı'yı sert bir dille uyardı.

Ertem Şener  "Neymiş “Korkma Ali Koç Ailesi’ndenmiş...” Sen de korkma Erden Timur’dan o zaman! Niye korkuyorsun Erden Timur’dan? Sen şu an Erden Timur’dan korkuyorsun. Bırak bu işleri." dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı ise Ertem Şener'e "Ya Erden Timur’dan niye korkayım? Erden Timur’un en büyük hatası, bu alemden ayrılması lazım. Futbol ailesinden ayrılması lazım Erden Timur’un." diyerek yanıt verdi.

Tartışmaların alevlenmesi üzerine Ahmet Çakar araya girdi, "Rasim istiyorsan programdan çık, bu senin hayrına olacak. Ben Rasim’in programdan ayrılmasını istiyorum. Rasim iyiliğin için programı terk et. Bak seni son kez uyarıyorum.

SİNAN ENGİN STÜDYOYU TERK ETTİ

Yaşanan tartışmalardan sıkılan Sinan Engin'in o esnada stüdyoyu terk ettiği görüldü.

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