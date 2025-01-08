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Cem Küçük'e Ankara Kuşu'na hakaret suçundan tazminat ödeyecek

Cem Küçük'e Ankara Kuşu'na hakaret suçundan tazminat ödeyecek
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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'e, Ankara Kuşu isimli sosyal medya hesabını kullanan Oktay Yaşar’a yönelik hakaretleri nedeniyle para cezası verildi.

Haber ve Türkiye Gazetesi’nde çalışan Cem Küçük’ün hakaret suçundan ceza aldığı ortaya çıktı.

Cem Küçük, Ankara Kuşu isimli sosyal medya hesabını kullanan Oktay Yaşar’a yönelik 'ahlaksız ve namussuz' dedi. Yaşar’ın şikâyetiyle Cem Küçük hakkında Gebze 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Savcı mütalaasında, “Cem Küçük, müşteki hakkında ‘ahlaksız ve namussuz’ sözlerini içerir yorum yapmak suretiyle hakarette bulunarak üzerine atılı suçu işlediğinin tüm dosya kapsamından sabit olduğu anlaşıldı. Küçük’ün ‘Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” ifadeleri yer aldı.
 
Mahkeme 24 Aralık 2024 tarihinde Küçük’ün “Bin 740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 30 bin TL vekalet ücretinin tahsiline” karar verdi.

Ayrıca mahkeme kararında, Küçük’ün adli para cezasını ödememesi durumunda cezanın “hapis cezasına çevrilebileceği” de belirtildi.

Etiketler Cem Küçük ankara kuşu twitter hakaret cezası mahkeme
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