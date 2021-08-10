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Ece Üner, skandal program tanıtımını böyle savundu

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Ece Üner'in program tanıtımında kullandığı çığlık sesinin Emine Bulut'un kızına ait olduğu iddiası tepkilere neden oldu. Ece Üner, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Show TV Ana Haber Spikerliği'ni bırakarak Kanal D'de gündüz kuşağı programı yapmaya başlayan sunucu Ece Üner'in "Susma" adlı programının tanıtımında kullandığı çığlık seslerinin, eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut'un kızına ait olduğu iddiası, büyük eleştirilere neden oldu. Önceki gün sosyal medyada konuyla ilgili ağır eleştiriler alan Üner, sessizliğini bugün programında bozdu.

"SES, EMİNE BULUT'UN KIZINA AİT DEĞİL"
Tanıtımdaki seslerin, Emine Bulut'un değil 25 Haziran'da kocası tarafından katledilen Yemen Akoda'nın 25 yaşındaki kızına ait olduğunu belirten Üner, şunları söyledi:

"Ben size hep gerçeği söyleyeceğim dedim. Tanıtımın başındaki çığlıkla ilgili yanlışlar var. O küçük bir kızın çığlığı değil. Bir çocuk istismarı yoktu orada. Öncelikle şunu belirteyim, Emine Bulut'un kızını ben de takipteyim. Olayın başından beri takipteyim. Asla böyle bir şeye izin vermem. O çığlık benim için milattı.

"HABER SPİKERLİĞİNİ BIRAKMAMIN SEBEBİ"
O, benim haber spikerliği ceketimi çıkarmama neden olan çığlık. O çığlık, 25 Haziran'da annesini kaybeden bir kızın çığlığıydı evet, genç bir kızın, reşit bir kızın çığlıydı. O kız da isyan ediyordu. Defalarca şikayet etmişlerdi. Ben o gün, haber spikerliğini bırakıp, kariyerimi değiştirdim."

Reytinginiz batsın! Ece Üner'in yeni programının tanıtımına tepki yağdıReytinginiz batsın! Ece Üner'in yeni programının tanıtımına tepki yağdıMedya

 

Etiketler ece üner kanal d program tanıtımı emine bulut
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