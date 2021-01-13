Ertem Şener'in yeni adresi belli oldu

Ertem Şener, tv100 ile anlaşma sağladı.

Şener, tv100 kanalında "VAR Odası" isimli yeni bir program yapacak. Her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 23.30'da başlayacak programda Ümit Özat, Deniz Ateş Bitnel, Bışar Özbey ve Evren Turhan yorumlarıyla yer alacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yeni kanalını kişisel Instagram hesabından duyuran Ertem Şener, "Yeni program adımız Tv100 ekranlarında "VAR ODASI"... Türkiye, Var Odası'na girecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sizlerle beraberiz. Kaldığımız yerden devam" ifadelerini kullandı.

KOVULDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Ünlü spikerin "Derin Futbol" ve "Beyaz Futbol" programlarını sunduğu Beyaz TV'den kovulduğu iddia edilmişti. Ertem Şener, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben istifa ettim" ifadesini kullanmıştı.