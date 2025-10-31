  1. Anasayfa
Kayyum atanan TELE 1'de toplu istifa: ''Penguen medyası olmayacağız''

Güncelleme:

Kayyum atanan TELE1'de çok sayıda çalışan görevinden istifa ederken TELE 1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, "Penguen medyası olmayacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, televizyon kanalı TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmasının ardından kayyum atanan TELE 1'in çalışanları açıklama yaptı.

Gazeteciler adına açıklamayı açıklamayı TELE 1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan okudu.

Taylan, TELE 1 çalışanlarının istifa kararını açıkladı. Taylan, "Penguen medyası olmayacağız" dedi.

Murat Taylan şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar sürdürdüğümüz yayıncılık çizgisinin dışında, onurumuzu zedeleyecek bir anlayışı asla kabul etmiyoruz. Bu nedenle kayyum iradesinin TELE1’e dayattığı yeni yayıncılık anlayışını tanımıyor, bu karanlığı reddediyoruz."

Taylan, Sansürün, baskının, karanlığın üzerine ışık tuttuk. Televizyonumuzla, internet sitemizle, sosyal medyamızla… Bu ülkenin hakikat arayan sesi olduk" dedi.

Taylan, özetle şunları söyledi:

"Bu ülkede demokrasinin son ekranlarından biri olan TELE 1’de artık yalnızca belgeseller yayınlanıyor. Gazeteciliği onur sayan, Türkiye’de halkın gerçeğe ulaşmasını savunan bir kanalın, “penguen medyası”na dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız yayıncılığın dışında onurumuzu zedeleyecek bir yayın anlayışını asla kabul etmemiz mümkün değildir.

Dolayısıyla Kayyım iradesinin TELE 1’e verdiği yeni yayıncılık anlayışını tanımıyoruz. Bu karanlığı reddediyoruz. TELE 1’in ekran yüzleri, yöneticileri tele1.com.tr yazarları ve kamera arkasında çalışan bazı arkadaşlarımızla birlikte, kayyım yönetimindeki TELE 1’den ayrılıyoruz. Biz susmayacağız. Kalemimizi satmayacağız, kırmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Gazeteciliği, halkın haber alma hakkını, özgürlüğü demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

Bu süreçte yanımızda duran, sesini yükselten, kalbi bizimle atan herkese teşekkür ediyoruz. Bizim yolumuz belli: teslim olmayacağız, Gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu kadro Türkiye’nin demokrasi mücadelesine bulduğu her imkanla katkı sunmaya devam edecektir. ve inanıyoruz ki bu karanlığı dağıttığımızda TELE 1 yayıncılık anlayışı yeniden doğacak, Bağımsız, özgür ve onurlu bir kanal olarak, kaldığı yerden, gerçeğin izinden devam edecektir.

TELE 1'in kurucusu ve genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ'ın yanında ve arkasındayız. Ona da buradan saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu, bir geri çekilme değil; bir direniş ilanıdır. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız." 

 

