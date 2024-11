Netflix onlarca dizi ve filmi yayından kaldırıyor

Dijital yayın platformu Netflix, Aralık ayı itibarıyla 60’tan fazla film ve diziyi platformdan kaldırma kararı aldı. İşte yayından kalkacak olan o yapımların tam listesi...

Netflix, bazı yapımlarını kaldıracağını açıkladı. Sevilen yapımların yayından kaldırılacak olması, aboneler arasında hayal kırıklığına yol açarken, içeriklerin neden kaldırıldığına dair sorular gündeme geldi.

Platformdan kaldırılacak eserler arasında pek çok tanınmış film ve dizi yer alıyor. Özellikle "Public Enemies", "Erin Brockovich", "Green Lantern", "Whiplash" ve "In Bruges" gibi popüler yapımların platformdan silinecek olması dikkat çekti.

Ayrıca, Netflix’in sevilen orijinal dizilerinden biri olan "Meteor Garden" da bu listede yer alıyor. Platformun, yaklaşan Noel dönemi için içerik havuzunu düzenlediği ve bu değişikliklerin tatil dönemine yönelik hazırlıkların bir parçası olduğu belirtiliyor.

Netflix'te yayından kaldırılacak dizi ve filmler

Aboneler, aşağıdaki yapımları Aralık sonuna kadar izleyip veda etmek zorunda kalacak. İşte o yapımlar:

"A Beautiful Life" (2011)

"Battleship" (2012)

"Nocturnal Animals" (2016)

"Miles Davis: Birth of the Cool" (2019)

"Inside the Real Narcos" (2018)

"The Haunted House" (1 Sezon)

"Inborn Pair" (1 Sezon)



Platform, her ay düzenli olarak içeriklerini güncelleyerek yeni yapımlara yer açıyor. Ancak bu değişiklikler genellikle abonelere önceden bildirilmeden yapılıyor. Bu durum, kullanıcıların sevdiği içeriklere yeterince veda etme fırsatı bulamadan yapımların platformdan kaldırılmasıyla sonuçlanabiliyor.