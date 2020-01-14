Nevşin Mengü'den "bekarlık" çıkışı !

Sosyal medya paylaşımında, "Parası neyse vereyim başıma koca, çocuk vb çıkartmayın" diye yazan Mengü'nün bu tweeti kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Mengü'nün o paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, dünkü (13 Ocak 2019) yazısında çocuk yapmayanlara, "Ayda bir Avrupa'ya git, en güzel restoranlardan Instagram'a fotoğraf koy, akşam eve gidince de battaniyeni üzerine çek, kedini sev ve dijital platformdan dizi izle! Oh ne güzel!" diyerek tepki göstermişti.

Tezel, "Çocuk sahibi olanlar sistemin devamı için özveride bulunuyorsa, bekarlar da bunun karşılığını vermeli. Kazancı iyi olan ama buna rağmen çocuk dünyaya getirmeyen bekârlardan daha çok vergi alınsın" önerisinde bulunmuştu.