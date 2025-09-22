Tele1'in ''RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne" kj'si ortalığı karıştırdı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Tele1 ekranlarında dün akşam yayınlanan Türkiye’nin Yönü programının KJ'sinde yer alan "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne" ifadeleri için kanal yönetiminden açıklama geldi.

Tele1'de dün gece yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında yayınlanan KJ'deki ifadeler tartışmaları beraberinde getirdi. Tele1, söz konusu ifadelerle ilgili açıklamasında "Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz" dedi.

Tele1'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

 "Dün gece (21 Eylül 2025) Tele1 ekranına gelen “Türkiye’nin Yönü” programında, meslek terminolojisinde KJ dediğimiz alt yazıda kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır. Programda Trump - Erdoğan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapılmasına karşın, KJ’de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır. Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz. İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yayın Kurulu"

