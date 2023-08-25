Milyonlarca memura 3600 ek gösterge şoku

Seçimler öncesinde birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge sözü veren AK Parti iktidarından U dönüşü geldi. Sözleşmeye göre 3600 birinci dereceye gelen bütün memurlara değil sadece “bazılarına” verilecek.

. Toplu sözleşmede iktidar ile Memur-Sen arasında imzalanan toplantı tutağının ekinde yer alan uzlaşılan maddeler arasında 3600 farklı şekilde yer aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre “Ek gösterge çalışması” başlıklı maddede, “Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 1. derecedeki bazı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge rakamından faydalandırılması hususunda yetkili konfederasyonun katkısıyla çalışma yapılacaktır” denildi. Bu maddeye göre 3600 ek gösterge düzenlemesi bütün birinci dereceye gelen memurları kapsamayacak. Sadece “bazı” memurlar kapsamda olacak. Onların da hangileri olacağı çalışmaların sonunda netleşecek.

Ayrıca seçim öncesindeki “kesin yapılacak” tavrından da “çalışma yapılacak” noktasına gelindi. Buna karşın Memur-Sen maddenin bu haline onay verdi. Yetkili konfederasyon olduğu için de çalışmaya “katkı” verecek. Bunun dışında toplantı tutanağında üzerinde uzlaşmaya varılan 50 madde içinde cuma namazı izni, hac izni, helal gıda kullanımına ilişkin maddeler de yer alıyor.

Cumhuriyet