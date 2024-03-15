Benzin ve motorine çifte zam

Yeni gün yine benzin ve motorine gelen dev zamlarla başladı. Geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden bu yana zam üstüne zam gelerek Cumhuriyet tarihi rekorlarını alt üst eden akaryakıt fiyatlarında hem benzine hem de motorine rekor bir zam daha geldi. İşte zam sonrası il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları..

Haber3.com

Akaryakıt fiyatlarındaki baş döndüren zamlar devam tam gaz devam ediyor.

Zam üstüne zamla Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran hem benzine hem de motorin fiyatlarında tabelaları bir kez daha uçuran, araç sahiplerini isyan ettiren dev zamlar peş peşe geldi.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19,81 TL'ye, motorinin de litresi 18,59 TL'ye satılıyordu.

Benzin ve motorine fiyatlarına çifte zam geldi. Benzin grubunda gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruş zam geldi.

Bu gece benzin ve mazota zam geleceği haberlerinden ardından akaryakıt istasyonlarında akşam saatlerinde yoğunluk, yer yer kuyruklar oluştu.

Zamsız fiyatlardan benzin ve mazot almak isteyenler bir miktar daha ucuz yakıt için kuyrukta bekledi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin bir nedeni var. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

15 Mart Cuma günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,83 TL

Motorin fiyatı: 42,66 TL

LPG fiyatı: 22,32 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,08 TL

Motorin fiyatı: 41,85 TL

LPG fiyatı: 22,31 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,04 TL

Motorin fiyatı: 42,86 TL

LPG fiyatı: 22,25 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,56 TL

Motorin fiyatı: 43,42 TL

LPG fiyatı: 22,57 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,83 TL

Motorin fiyatı: 43,58 TL

LPG fiyatı: 22,23 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,79 TL

Motorin fiyatı: 43,54 TL

LPG fiyatı: 21,81 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43 TL

Motorin fiyatı: 42,91 TL

LPG fiyatı: 21,96 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,23 TL

Motorin fiyatı: 43,07 TL

LPG fiyatı: 21,69 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,87 TL

Motorin fiyatı: 42,14 TL

LPG fiyatı: 21,84 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,40 TL

Motorin fiyatı: 43,24 TL

LPG fiyatı: 21,27 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,75 TL

Motorin fiyatı: 42,53 TL

LPG fiyatı: 21,99 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,08 TL

Motorin fiyatı: 42,91 TL

LPG fiyatı: 22,12 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,16 TL

Motorin fiyatı: 42,98 TL

LPG fiyatı: 22,72 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,71 TL

Motorin fiyatı: 41,98 TL

LPG fiyatı: 21,89 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,24 TL

Motorin fiyatı: 43,08 TL

LPG fiyatı: 22,88 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,35 TL

Motorin fiyatı: 43,18 TL

LPG fiyatı: 22,43 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,76 TL

Motorin fiyatı: 43,59 TL

LPG fiyatı: 22,55 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.