Otomobil devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Otomobil devi Volvo, toplam iş gücünün yüzde 7'sini işten çıkaracağını duyurdu. İşten çıkarma planından 3 bin çalışanın etkileneceği belirtildi.

İsveç merkezli otomobil devi Volvo, zayıf olan talebi ve kârını korumak, maliyetleri de kısmak amacıyla küresel iş gücünün yüzde 7'si işten çıkarmayı planlıyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, şirketten yapılan açıklamada, işten çıkarma planından yaklaşık 3 bin çalışanın etkileneceği belirtildi.

Şirket, yarısından fazlası İsveç’te olmak üzere yaklaşık 43 bin 800 kişiyi istihdam ediyor.

İcra Kurulu Başkanı Hakan Samuelsson, 2025 yılının ilk çeyreğinde şirketin gelirinin yüzde 60 düştüğünü söyledi.

Bloomberg