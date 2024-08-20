  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Otomotiv devinde işçi kıyımı: Çok sayıda çalışan işten çıkarılacak

Otomotiv devinde işçi kıyımı: Çok sayıda çalışan işten çıkarılacak

Otomotiv devinde işçi kıyımı: Çok sayıda çalışan işten çıkarılacak
Güncelleme:

ABD merkezli araç üreticisi General Motors, yazılım ve hizmetler birimindeki belirli ekipleri azaltacağını duyurdu.

Detroit merkezli araç üreticisi General Motors'dan (GM) yapılan açıklamada, şirketin hız ve mükemmellik için süreçleri basitleştirmesi ve büyük etki yaratacak yatırımlara öncelik vermesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yazılım ve hizmetler organizasyonundaki belirli ekiplerin azaltılacağı duyurulan açıklamada, GM'nin liderliğini sağlayacak güçlü bir temel oluşturmaya yardımcı olanlara minnettar olunduğu kaydedildi.

ÇOK SAYIDA İŞTEN ÇIKARMA OLACAK

GM'nin açıklamasında işten çıkarmaların ne kadar personeli kapsadığına dair bilgi verilmemesine rağmen, ABD basınında çıkan haberlerde, şirketin söz konusu birimlerde 1000'den fazla maaşlı çalışanın işine son vereceği aktarıldı.

Haberlerde, işten çıkarmaların GM'nin Detroit yakınlarındaki teknoloji kampüsündeki yaklaşık 600 çalışanı de kapsadığı ifade edildi.

 

Etiketler General Motors gm Amerika işten çıkarma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hayat hikayesi yürek burkmuştu... İstanbul'un yürüyen adamı ölü bulundu Hayat hikayesi yürek burkmuştu... İstanbul'un yürüyen adamı ölü bulundu Yalı Çapkını dizisi aşkı gerçek oldu; ünlü oyuncular evlendi Yalı Çapkını dizisi aşkı gerçek oldu; ünlü oyuncular evlendi Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi Bu sefer de Çankırı alevlere teslim oldu: Köyler tahliye edildi Bu sefer de Çankırı alevlere teslim oldu: Köyler tahliye edildi İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı Bozcaada'daki yangını başlatan zanlı güvenlik kamerasında Bozcaada'daki yangını başlatan zanlı güvenlik kamerasında Bir tarafta güneş, diğer tarafta yağmur... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Bir tarafta güneş, diğer tarafta yağmur... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Erdoğan’ı ağlatmıştı... O şair gözaltında Erdoğan’ı ağlatmıştı... O şair gözaltında Sosyal medyada başlayan kavga cinayetle bitti: MHP'li isim öldürüldü Sosyal medyada başlayan kavga cinayetle bitti: MHP'li isim öldürüldü İstanbul'da korkunç olay: Sokak köpekleri zihinsel engelli adımı öldürdü İstanbul'da korkunç olay: Sokak köpekleri zihinsel engelli adımı öldürdü
Bir köpek katliamı daha: 13 köpeği canlı canlı sulama havuzuna attılar Bir köpek katliamı daha: 13 köpeği canlı canlı sulama havuzuna attılar Suavi'nin konserine saldırı girişimi Suavi'nin konserine saldırı girişimi Sahne aldığı için eleştirilen Safiye Soyman: ''Dışarıdan 40'ını beklesin demek kolay'' Sahne aldığı için eleştirilen Safiye Soyman: ''Dışarıdan 40'ını beklesin demek kolay'' Fatih Erbakan kollarını neden sallamadığını açıkladı Fatih Erbakan kollarını neden sallamadığını açıkladı Su faturasını düzenli ödeyene gram altın kampanyası başladı Su faturasını düzenli ödeyene gram altın kampanyası başladı Türkiye semalarında Süper Ay, süper şölen... Büyüleyen görüntüler... Türkiye semalarında Süper Ay, süper şölen... Büyüleyen görüntüler... Yine Esenyurt, yine bir taciz iddiası: Ortalık bir anda karıştı Yine Esenyurt, yine bir taciz iddiası: Ortalık bir anda karıştı Sıla Doğu paylaştı... Dilan Polat'ın son hali dikkat çekti Sıla Doğu paylaştı... Dilan Polat'ın son hali dikkat çekti Ekonomik kriz büyüyor: 2024'te konkordato isteyen şirket sayısı belli oldu Ekonomik kriz büyüyor: 2024'te konkordato isteyen şirket sayısı belli oldu İşte yeni polemiğimiz: Çay soğuk suyla mı demlenir yoksa sıcak suyla mı ? İşte yeni polemiğimiz: Çay soğuk suyla mı demlenir yoksa sıcak suyla mı ?