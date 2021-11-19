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  4. Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor! TOGG son görüntüleri paylaştı

Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor! TOGG son görüntüleri paylaştı

TOGG'un Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mayıs ayında tamamlanması beklenen tesisteki son durum havadan görüntülendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik'te inşa edilen fabrikası hızla yükseliyor. Son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran TOGG, video yayınladı.

Videoda inşaatla ilgili son gelişmeler ve aşamalar aktarıldı.

Açıklamada "TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı." ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler togg yerli otomobil fabrikası gemlik
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