Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor! TOGG son görüntüleri paylaştı
TOGG'un Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mayıs ayında tamamlanması beklenen tesisteki son durum havadan görüntülendi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik'te inşa edilen fabrikası hızla yükseliyor. Son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran TOGG, video yayınladı.
Videoda inşaatla ilgili son gelişmeler ve aşamalar aktarıldı.
Açıklamada "TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı." ifadelerine yer verildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol