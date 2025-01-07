Bakan duyurdu: Bin 616 yeni hekim ataması yapıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bin 616 yeni hekimin atamasının yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 120’nci Dönem Devlet Hizmet Yükümlüğü çerçevesinde bin 616 yeni hekimin atamasının gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin 616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerimizin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarımızı gerçekleştirdik. Sağlık hizmet kalitemizi artırmak ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.