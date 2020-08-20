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  3. 20 Ağustos 2020 20:07

Bakan Koca'dan kritik veriler: Son 45 günde yüzde 98,9

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1 Temmuz’da 7.507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9.344’e çıkardık, 1.837 yeni filyasyon ekibi kurduk" dedi.

Bakan Koca'dan kritik veriler: Son 45 günde yüzde 98,9
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama yaptı.

1 Temmuz tarihinde 7 bin 507 olan filyasyon ekibi sayısının 9 bin 344’e çıkarıldığını açıklayan Bakan Koca, bin 837 yeni filyasyon ekibi kurduklarını ifade etti.

Bakan Koca, her ekipte bir hekim görevlendirildiğini belirterek “Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde %98,9'dur” bilgisini paylaştı.

Filyasyonun başarıyla sürdüğünü bildiren Sağlık Bakanı Koca, yenilenin virüs olacağını söyledi.

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