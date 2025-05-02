Bakan Memişoğlu'ndan hekim ataması müjdesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında yapılacak hekim atamalarını duyurdu. Bakan Memişoğlu, "122'nci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. DHA