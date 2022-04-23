Brezilya Kalçası Estetiği ve Merak Ettikleriniz

Güzel bir vücuda sahip olmak her kadının hayalidir. Teknolojinin ve tıbbın gelişmesi sayesinde kadınların geçmişe kıyasla estetik operasyonlarından daha çok faydalandığı söylenebilir.

Brezilya kalçası; bilhassa 2010’lu yıllarla beraber popülerliğini artıran bir estetik operasyondur. Kadınlar; bu operasyon sayesinde alt bedenlerinin kıvrımlarını iyileştirirler. Ayrıca, düz kalçalarına ek olarak kalça çıkıntısı da elde ederek estetik açısından dikkat çeken bir kalça görünümüne sahip olurlar. Brezilya kalçası; bilhassa üst ile alt vücut arasındaki dengeyi sağlamaya yardımcı olmasıyla da öne çıkar.

Brezilya Kalçası Nedir?

Daha estetik bir kalça görünümüne sahip olmak isteyenlerin aklında Brezilya kalçası nedir sorusu bulunuyor. Popo kaldırma olarak da tanımlanabilir. Kişinin bizzat kendi bölgesel yağının kullanıldığı bir operasyondur. Hastanın bilhassa karın, bel veya bacak bölgelerindeki fazla yağ dokuları tercih edilir. Söz konusu yağ dokuları; Vaser Liposuction yöntemi ile alınarak popo bölgesine enjekte edilmektedir. Bu sayede, kişinin bel bölgesinde ciddi bir incelme sağlanır. Ayrıca, çok daha şekilli ve dolgun görünen kalçaya sahip olunur. Kum saati vücut tipi son derece popülerdir. Bu noktada, Brezilya kalçasının da kişinin kum saati vücut tipi görünümüne sahip olmasını sağlayan bir seçenek olduğunu söylemek gerekir.

Birçok kişinin aklında neden Brezilya kalçası operasyonunu tercih etmeliyim sorusu bulunuyor. İnsanların kalçalarının şekil ve büyüklüğü genetik faktörlerden etkilenir. İskelet yapısının yanı sıra vücudun depoladığı yağın da popo bölgesinin görünümünü etkilediğini söylemek gerekir. Bu noktada, kalça görünümünden şikayet edenlerin sıkı bir diyete ve spora başvurdukları bilinir. Bu sayede, kaslarını sıkılaştırmayı hedeflerler. Ancak, birçok insanın spor ve diyet için yeterince zamanı yoktur. Düz kalçalardan şikayet edenler Brezilya kalçası ile söz konusu soruna en iyi şekilde çözüm bulurlar. Bir başka deyişle, Brezilya kalçası; düz kalçaları çok daha dolgun ve yuvarlak hale getirmek isteyenler için en iyi çözümdür. İnsanlar; sosyal medyada görüp imrendikleri Latin kalçasına bu operasyon sayesinde sahip olabilirler. Brezilya kalçası; karın bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmayı hedefleyenlere de hitap eder.

Brezilya Kalçası Nasıl Yapılır?

Kalça görünümünden şikayet eden ve sosyal medyada gördüğü kadınların Latin kalçalarına özenen kişilerin aklında Brezilya kalçası nasıl yapılır sorusu bulunuyor. Bu operasyon; üç temel adımı içerir. Her şeyden önce, kişinin karın, bel, bacak veya sırt bölgesinden yağ çekilir. Bu noktada, Vaser Liposuction yönteminden yararlanıldığını söylemek gerekir. Söz konusu yöntem ile elde edilen bölgesel yağlar ayrıştırılarak saf hale getirilir. Bir başka deyişle, yağ dokuları; transfer için hazırlanır. Ardından, devreye uzman hekim girer. Transfere hazır olan yağ dokuları; doktor tarafından belirlenen noktalara enjekte edilir. Kalçaya enjekte edilen yağların bir kısmının ilk aşamada erimesine rastlanır. Bu gibi hallerde, uygulamadan sonraki birkaç hafta içerisinde ihtiyaç olduğu hallerde yeniden yağ enjektesi gerçekleştirilir. Bu sayede, yağların çok daha kalıcı olması sağlanır.

Brezilya kalçası; genel anestezi altında gerçekleştirilir. Hasta; operasyon sırasında herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissetmez.

Brezilya Kalçası Ameliyatı

Brezilya kalçası ameliyatı avantajları ile dikkat çeker.

Vücudun alt kısmı çok daha dolgun bir görünüm kazanır.

Karın bölgesindeki istenmeyen yağlardan kurtulmak mümkün hale gelir.

Kadınlar; kıyafetlerinin vücutları üzerinde çok daha iyi durduğunu fark ederler.

Kişinin alt ve üst bedeni arasında orantı sağlanır.

Brezilya kalçası; son derece faydalı bir estetik operasyon olsa da her kadının bu işlem için uygun olup olmadığı merak edilir. Bu noktada, bilhassa düz, basık ve küçük kalçaların bu operasyon sayesinde çok daha iyi bir görünüm kazanacaklarını söylemek gerekir. Ayrıca, hem erkeklere hem de kadınlara hitap eder. İmplant kullanılmaz. Kişinin kendi vücut yağının kullanıldığı bu operasyon doğal bir yöntem olmasından mütevellit tercih edilir. Ancak, bu operasyondan faydalanmayı düşünenlerin yeterli miktarda bölgesel yağlarının olması gerekir. Son olarak, Brezilya kalçası; bilhassa cilt elastikiyeti olan ve yoğun derecede popo sarkması sorunundan muzdarip olmayan kişiler için uygundur.

Brezilya Kalçası Ameliyatı Sonrası

Brezilya kalçası ile istedikleri kalça görünümüne erişenler; operasyonun ardından birtakım unsurlara dikkat etmek zorundadırlar. Her şeyden evvel, hastanın ameliyatın ardından ciddi sayılmayacak seviyede bir ağrı hissetmesi söz konusudur. Bu noktada, operasyonu gerçekleştiren uzman hekimin vermiş olduğu ağrı kesiciden faydalanılmalıdır. Hasta; ağrı kesici ile kendisini çok daha rahat hissedecektir.

Brezilya kalçası; son derece avantajlı bir ameliyat olsa da hastanın operasyon sonrası daha dikkatli olması gerekir. Bu noktada, hastanın operasyondan sonraki iki hafta boyunca kalçasının üstüne oturması ve sırt üstü yatması önerilmez. Aksi takdirde, birtakım sıkıntılar söz konusu olabilir. Hasta; en az iki hafta boyunca yan yatmaya, uzanır vaziyette oturmaya ve ayakta durmaya gayret etmelidir.

Operasyondan iki hafta geçtikten sonra doktor kontrolüne gidilmelidir. Hasta; hekimi uygun gördüğü takdirde simit şeklindeki yastıklarla yavaş yavaş oturmaya başlayabilir. Söz konusu süreç; altı hafta daha devam eder. Bir başka deyişle, hasta; operasyondan sekiz hafta geçtikten sonra normal hayatına dönerek istediği gibi oturmaya ve uzanmaya başlayabilir.