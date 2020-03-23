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  3. 23 Mart 2020 15:08

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Sivrisineklerden koronavirüs bulaşır mı ?

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün sivrisinekler vasıtasıyla bulaşıp bulaşmadığına dair açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Sivrisineklerden koronavirüs bulaşır mı ?
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Havaların ısınmasıyla birlimkte sıtma, sindbis, sarıhumma, dang humması, zika, Batı Nil virüsü gibi birçok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisineklerin koronavirüs taşıyıp taşımayacağı şu sıralara tüm dünyada insanların merak ettiği konuların başında geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ'den yapılan açıklamada, corona virüsün sivrisinekler ya da diğer haşareler aracılığıyla insana bulaştığı yönünde veri olmadığı belirtildi.

Corona virüsün Afrika ve Latin Amerika'da daha düşük seviyede seyrettiğini belirten DSÖ, bu bölgelerde corona virüsün sivrisinekler aracılıyla bulaştığı yönünde vaka bulunmadığını da vurguluyor.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip corona virüsün kan yolu ya da deriden temas yoluyla buluşmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yapıyor:

"Yeni tip corona virüs (Covid-19) bir solunum yolu virüsüdür. İnsanların öksürmesi ya da hapşırmasıyla bulaşabilir. Ya da bir yüzeyin üzerinde insanların ellerine bulaştıktan sonra, o elin ağız ya da buruna götürülmesi yoluyla bulaşabilir."

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sivrisinek koronavirüs
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