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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan grip salgını açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan grip salgını açıklaması
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, grip vakalarında sanıldığı gibi artış yaşanmadığını söyledi. Memişoğlu, ''Bu tür grip vakalarını aile hekimliklerine giderek, istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz.'' dedi.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Bakan Memişoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, “Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok. Aynı şekilde, influenza ve rinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz, bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkı olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tür grip vakalarını aile hekimliklerine giderek, istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz. Onun için toplumdan da bu hususlara dikkat etmesini istiyoruz” dedi.

Etiketler Sağlık Bakanlığı kemal memişoğlu grip salgını
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