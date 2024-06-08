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Ahmet Çakar'dan Beyaz TV'ye rest: ''Kimsiniz ulan siz ?''

Ahmet Çakar'dan Beyaz TV'ye rest: ''Kimsiniz ulan siz ?''
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Beyaz TV'de 2011 yılından bu yana aynı ekiple yayın hayatını sürdüren Beyaz Futbol ekibinin dağılmasının ardından eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV yönetimine "Kimsiniz ulan siz ?" diyerek tepki gösterdi.

Beyaz Futbol programın yorumcularından olan Ahmet Çakar, Sinan Engin'in ayrılığı sonrası Ertem Şener'in de sözleşmesinin bittiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'da yeni bir paylaşımda bulunan Çakar, Beyaz TV yönetimini sert bir dille eleştirdi. Kanaldaki herkese kızgın ve kırgın olduğunun altını çizen Ahmet Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birgün gelecek konuşacağım. Sevgili kardeşlerim Sinan,Ertem ve beni çerez zanedenlere birgün gelecek en sert cevabı vereceğim. Yeni yetme erkek ve kız çocuklarına abileriyle nasıl konuşulacağını öğreteceğim gibi kimse merak etmesin kralına da öğreteceğim. Kimsiniz ulan siz?"

Etiketler ahmet çakar kimsiniz ulan siz Beyaz TV beyaz futbol ertem şener Sinan Engin
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