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  3. 11 Haziran 2020 22:09

Bakan Kasapoğlu'ndan ''Hagi mi?, Alex mi?'' anketi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı ı ’Hagi mi, Alex mi" anketi sosyal medyayı salladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan ''Hagi mi?, Alex mi?'' anketi
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, Twitter’dan başlattığı ’Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Yaklaşık yarım milyon Twitter kullanıcısının katıldığıankette oy sayısı oldukça dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter'da ilginç bir ankete imza attı. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi ile Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza arasındaki kıyasıya rekabeti anketlere taşıyan Bakan Kasapoğlu, "Bana göre her ikisinin de yeri çok farklı ancak bu soru anketlerin vazgeçilmezi :) Hagi mi Alex mi?" şeklinde duyurduğu ankete yaklaşık yarım milyon kullanıcı katılarak sosyal medyada yeni bir rekora imza attı.

VEDAT MİLÖR'ÜN ANKETİNİ GERİDE BIRAKTI

 Geçtiğimiz yıl gastronomi yazarı Vedat Milor'ün 437 bin kişinin oy kullandığı 'menemen' anketini 462 bin 335 oy sayısıyla geride bırakan Bakan Kasapoğlu'nun bu anketi, Twitter'da bazı kullanıcılar tarafından yeni bir rekor olarak adlandırıldı.

ANKETİN KAZANANI ALEX OLDU

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex ankette yüzde 47,3 oyla birinci olurken, katılımcıların yüzde 46,5'i Hagi'yi tercih etti. Takipçilerin yüzde 6,2'si de "Zor tercih" seçeneğini işaretledi.

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