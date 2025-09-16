12 Dev Adam kadrosunda sürpriz ayrılık; yıldız isim Milli Takım'ı bıraktı

A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden Shane Larkin, milli formaya veda ettiğini açıkladı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Almanya'ya 88-83'lük skorla mağlup oldu ve turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Anadolu Efes’in ve A Milli Basketbol Takımımızın yıldız ismi Shane Larkin, 7 yıl süren milli takım kariyerini noktaladı.

32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Milli Takımı’na veda ettiğini duyurdu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’nda final oynadığı kadroda yer alan Larkin, yaptığı açıklamada "7 yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı. 7 yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip. Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli. Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum. Teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı