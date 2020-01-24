  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. 24 Ocak 2020 18:49

Kemal Özdeş ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımının başında ilk çalışmaya çıktı.Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası'da Sivasspor ile sahasında oynadığı maçın ardından ara vermeden ligin 19.

Kemal Özdeş ilk antrenmanına çıktı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımının başında ilk çalışmaya çıktı.
Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası’da Sivasspor ile sahasında oynadığı maçın ardından ara vermeden ligin 19. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetimden yapılan antrenmana yeni transfer Remi Wolter da katıldı. Fransız futbolcunun antrenmanda arkadaşlarıyla çabuk kaynaştığı gözlendi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi.
Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ilk , çıktı , antrenmanına , Kemal , Özdeş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM