Milli halterci Yusuf Fehmi Genç Avrupa rekoru kırdı

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede 194 kilo kaldırarak, Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası Moldova’da devam ediyor. Başkent Kişinev’de Arena spor salonunda 42 ülkeden 185 kadın, 148 erkek olmak üzere toplam 333 sporcunun katılımı ile organize edilen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 73 kiloda Milli sporcumuz Yusuf Fehmi Genç muhteşem bir performans sergileyerek silkmede 194 kilo, toplamda ise 348 kilo ile Avrupa rekorlarını kırarak iki altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu. Sporcumuz koparmada ise 154 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

Bu kiloda diğer sporcumuz Muhammed Furkan Özbek ise silkmede 192 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Sporcumuz koparmada ise üç hakkını da kullanamayarak dereceye giremedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü Avrupa Şampiyonasında madalya kazanan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerini tebrik etti.

DHA