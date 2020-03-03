Olimpiyatlar da mı ertelenecek ?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Japonya hükümeti, başkent Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Olimpiyat Oyunları'nın Koronavirüs yüzünden ertelenebileceğini açıkladı.

Japonya Parlamentosu'nda konuşan Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle (IOC) imzaladıkları anlaşmanın, oyunların 2020'de kesinlikle hangi tarihler arasında organize edilmesi gerektiğine dair bir hüküm içermediğini söyledi.

Olimpiyat Oyunları'nın yıl sonunda yapılabileceğini belirten Hashimoto, "Oyunların planlandığı gibi organize edilebilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

IOC yetkilileri ise ısrarlar "gündemde bir B planı olmadığını" söylüyor. IOC Başkanı Thomas Bach tüm sporculara Olimpiyat Oyunları planlandığı tarihte başlayacakmış gibi hazırlanmaları çağrısı yapmıştı.