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Aboubakar, Beşiktaş için geliyor

Aboubakar, Beşiktaş için geliyor
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Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası eski gözdesi Vincent Aboubakar ile temasa geçen Beşiktaş, mutlu sona yaklaştı.

Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası eski gözdesi Vincent Aboubakar ile temasa geçen Beşiktaş, nihai sonuca ulaşmak üzere.

Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcünün bu gece tüm işlemleri bitireceğini Beşiktaş yönetimine bildirdiği öğrenildi. Vincent Aboubakar için özel uçak ayarlayan siyah-beyazlılar, golcü futbolcuyu yarın İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta 3'üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Etiketler Aboubakar beşiktaş transfer
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