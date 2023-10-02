Aboubakar dün gece attığı golle Beşiktaş tarihine geçti

Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Aboubakar, tarihe geçen bir gol atarak kendisini Siyah-Beyazlı kulübün en çok gol atan 2'nci yabancı futbolcusu oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Maçta takımının ikinci golünü atan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar, siyah beyazlı formayla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu.

Opta verilerine göre, Beşiktaş'taki 3. dönemini yaşayan Aboubakar, gol sayısını 43'e çıkardı ve 42 gollü Filip Holsoko'yu geçerek 2. sıraya yükseldi. Siyah beyazlı takımın en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanı ise 57 golle Bobo'da bulunuyor.

Vincent Aboubakar, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 3 gol kaydetti.

Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk ekip Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45+1. (k.k) Uğurcan Yazğılı ve 63. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Öte yandan ev sahibi Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, 55. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu skorun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 13'e yükseltti ve 4. sırada yer buldu. Üç maçtır kazanamayan Konyaspor ise 9 puanla 11. basamakta yer aldı. Hafta içinde Lugano'yu konuk edecek olan Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında ise İstanbulspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise Hatayspor deplasmanına çıkacak.

Aboubakar artık Beşiktaş formasıyla en çok gol atan 2. yabancı futbolcu

Konyaspor filelerini havalandıran Vincent Aboubakar, Filip Holosko’yu geride bıraktı ve Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu. Listede ilk sırada 57 golle Bobo var....

Maçtan önemli anlar

18'inci dakikada Moreno'nun ceza sahası çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu çeldi, defans topu uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan serbest vuruşunda ceza sahasında Zaynutdinov'un kafa vuruşunda top yandan auto çıktı.

45+1'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın ceza sahasında pasında topa müdahele etmek isteyen Uğurcan meşin şuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 0-1.

50'nci dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan'ın şutunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

54'üncü dakikada Oğulcan'ın müdahalesiyle Aboubakar yerde kaldı. Oğulcan, hakem Arda Kardeşler'den sarı kart gördü. Ardından topa vuran Oğulcan, ikinci sarı kartın ardından çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

63'üncü dakikada siyah-beyazlı ekip, Aboubakar'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Ghezzal'ın pasıyla topu önünde bulan Aboubakar, ceza sahasına girdi. Rakiplerini çalımlayan Aboubakar, meşin yuvarlağı filelelere gönderdi: 0-2

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İki takım arasında 45. randevu

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaştı.

İki takım arasında oynanan 45 maçın 25'ini Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada derin pasla savunma arkasına sarkan Oliveira kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Ersin topa hakim oldu.

19. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Moreno’nun sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Hadziahmetovic’in sağ kanattan ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta Zaynutdinov’un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

36. dakikada Zaynutdinov’un sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Muleka kafa vuruşunu yaptı, yerden de seken top üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada Rosier'in pasıyla sağ kanattan ceza sahası içinde buluşan Rashica topu kale önüne çevirdi. Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ter bir vuruş yaparak topu kendi kalesine gönderdi. 0-1

55. dakikada Beşiktaş’ın atağa çıktığı esnada Oğulcan, Aboubakar’a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Karara sinirlenen Oğulcan topa sert bir şekilde vurarak oyun alanı dışına gönderdi. Hakem Arda Kardeşler’in 2. sarı kartın ardından kırmızı kartını göstermesiyle Oğulcan oyun dışı kaldı.

63. dakikada Ghezzal’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar rakibini çalımlayıp uzak köşeye şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

67. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Prip’in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinde dışarı gitti.

73. dakikada Hadziahmetovic’in ara pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Aboubakar’ın şutunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

84. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Chamberlain’in şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

90. dakikada Yunus’un sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde Nzonzi kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ersin’de kaldı.