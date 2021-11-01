Aboubakar ve Talisca'ya men!

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş'ın da formasını giyen Aboubakar ve Talisca'nın yolu Al Nassr'da bir kez daha birleşti. Arabistan'da top koşturan iki oyuncuya şok bir haber geldi.

Vincent Aboubakar geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta 15 gol, 5 asistlik performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Ancak Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklif sonrası Kartal'la sözleşme yenilemeyen Kamerunlu golcü, Al Nassr'a transfer olmuştu.

7 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

Aboubakar burada eski takım arkadaşı Anderson Talisca ile birlikte top koşturuyor. 29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 7 maçta forma giyerken 3 kez ağları havalandırabilirdi.

TALISCA'DAN 6 GOL, 3 ASİST

2021-2022 sezonu transfer ve tescil döneminde Al Nassr'a transfer olan Anderson Talisca yeni takımında 10 resmi maçta süre aldı. Brezilyalı on numara 6 gol ve 3 asist üretti.

İKİ YILDIZA KÖTÜ HABER

Eski Beşiktaşlı iki yıldıza kötü haber geldi. Suudi Arabistan Futbol Ligi Kulüp Lisans Temyiz Komitesi, mali şartları yerine getiremedikleri gerekçesiyle daha önce Al Nassr ve Al Ittihad'a hem ulusal hem de uluslararası lisans vermemişti.

TEMYİZ KOMİTESİ İTİRAZLARI REDDETTİ

İki kulübün yaptığı itirazı Cumartesi günü değerlendiren komite, itirazları reddetti. Hem Al Nassr'ın hem de Al Ittihad'ın yaptığı itiraz dosyalarını ve belgeleri inceleyen komite, yapılan itirazların yeterli olmadığına hükmetti ve iki kulübe de lisans vermedi.

AL NASSR'IN OYNAMA ŞANSI BULUNMUYORDU

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı bulunmuyordu. Geçen sezon 3. olarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Al Ittihad, men kararı sonrası turnuvada mücadele edemeyecek.

OYUNCULAR BÖLÜNDÜ

Bu arada ligde peş peşe Al Ittifaq ve Al Fahya maçlarından sadece 1 puan alabilen sarı-lacivertlilerde, yerli ve yabancı oyuncular resmen ikiye ayrıldı. Al Nassr'ın yerli futbolcularından Abdel Fateh, 1-1 sonuçlanan Al Fahya maçı sonrasında "Suudi kökenli oyuncular baskı altında. Tüm Suudi kulüplerinde yabancı oyunculara güvenen teknik direktörler görüyorsunuz. Yabancıların teknik seviyesi daha kötü olsa bile oyunda kalıyorlar. Suudi futbolcular en iyi durumda olsalar bile oyundan alınıyorlar" açıklamasını yaptı.

TALISCA'DAN SERT CEVAP

Talisca takım arkadaşının yaptığı çıkışa sert yanıt verdi: "90 dakika oynamak istiyorsan, kendini kulübede adamalısın. Sakatlık numarası yapmayacaksın, yoksa oynayamazsın. Futbol sadece erkekler için. Çocuk oyunu değil. Takım olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Bize yani yabancılara saygı duyun. Bu kulübe en iyisini vermek için her gün çalışıyorum."