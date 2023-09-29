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Aboubakar'dan o görüntüler sonrası taraftara açıklama

Aboubakar'dan o görüntüler sonrası taraftara açıklama
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Adana Demirspor maçının ardından Luis Nani ile görüntüleri nedeniyle taraftar tarafından eleştirilen Vincent Aboubakar'dan açıklama geldi.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi. Luis Nani ile birlikte gülme görüntüleri çok tepki gösterilen Vincent Aboubakar, gelen eleştirilere kızdı.

"KOMİK BİR ŞEY SÖYLEDİ, GÜLDÜM"
Kamerunlu golcü, görüntülerle ilgili konuşarak, "Nani ile konuşmamızın maçla bir ilgisi yoktu. Komik bir şey söyledi, güldüm. Her şey bundan ibaret" ifadelerini kullandı. Aboubakar, bu sezon çıktığı 13 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş taraftar Aboubakar
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