Aboubakar'dan olay yaratan Fenerbahçe itirafı
Beşiktaş'a geri dönen Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'nin menajeri ile ile konuştuğunu söyleyerek tüm detayları anlattı.
Beşiktaş'a üçüncü kez imza atarak Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönen Vincent Aboubakar, basın toplantısında soruları yanıtladı.
İLK KEZ KONUŞTU
Vincent Aboubakar: "Fenerbahçe, menajerim ile konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'e gitmek için buradan ayrılmam. Bu hainlik olur. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım."
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