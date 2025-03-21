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Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu
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Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Hatayspor'a 1 yıllık imza atan Vincent Aboubakar'ın yeni sezonda Suudi Arabistan’da forma giymeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan sonra Hatayspor'a giden ve burada inişli çıkışlı performans gösteren ve bir süredir adı Kocaelispor ile anılan 33 yaşındaki Vincent Aboubakar’ın Suudi Arabistan’dan iyi teklifler aldığı ve rotasını oraya çevirdiği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile 24 maça çıkan Kamerunlu oyuncu bu mücadelelerde 7 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Etiketler Vincent Aboubakar Aboubakar tranfer aboubakar'ın yeni takımı
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