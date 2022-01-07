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Ali Koç'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Dünya gündemine girdi

Ali Koç'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Dünya gündemine girdi

Geldiği günden beri başarı yakalamayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tepkiler almaya devam ediyor. Fenerbahçe taraftarı, 'Bırak git Ali Koç' etiketini dünya gündeminde zirveye taşıdı.

20 Aralık 2021'de Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe, yine uzun süre hocasız kaldı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de ikinci devreyi hocasız açacak gibi gözüküyor. Taraftarlarda ise adeta sabır taşı çatladı.

ZİRVEYE YERLEŞTİ
Fenerbahçeli taraftarlar dün açtığı 'Bırak git Ali Koç' etiketiyle dünya gündemine damga vurdu. Kısa sürede 33 binden fazla Tweet atıldı, etiket Türkiye ve dünya gündeminde 1. sıraya yerleşti.

İşte Başkan Ali Koç hakkında yapılan bazı paylaşımlar:

Etiketler ali koç tepki fenerbahçe
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