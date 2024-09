Amatör kulüpte lisans skandalı: Hüseyin diye aldılar ''Suriyeli'' Abdurrahman çıktı

Gaziantep Amatör Ligi'nde, Suriye uyruklu futbolcu Abdurrahman'ın Türk vatandaşı kuzeni "Hüseyin" kimliğiyle lisans çıkartarak oynatılması tespit edilince olanlar oldu.

Gaziantep'te Amatör Lig’de, Suriye uyruklu futbolcu Abdurrahman C.’in (30), Türk vatandaşı kuzeni Hüseyin L.'nın (26) kimliğiyle çıkardığı lisansla oynadığı Karkamış Barak Spor, şampiyon oldu. Lig ikincisi Gazikent Spor Kulübü, Karkamış Barak Spor'un şampiyonluğuna Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz etti, adliyeye suç duyurusunda bulundu. 3 puanı silinen Karkamış Barak Spor'un şampiyonluğu geri alındı. Konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyan Karkamış Barak Spor Kulübü Başkanı Metin Ünal, Biz bu oyuncuyu transfer ettik. Lisansını çıkaran kulüp biz değiliz. Ortada bir yanlış var ise bu yanlışın faturasının kulübe kesilmemesi gerekiyor. Şampiyonluğumuzun geri verilmesi için hukuki süreci devam ettiriyoruz dedi.

Suriye'de futbol oynadığı belirtilen Abdurrahman C., ülkesindeki iç karışıklığın ardından Türkiye'ye sığındı. Gaziantep'e yerleşen C., 2022 yılı sonunda Gaziantep 1'inci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Karşıyaka Gençlik Spor Kulübü'nün seçmelerine katıldı. Seçmelerde beğenilen C.'ten lisansının çıkarılması için resmi evrak istendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Abdurrahman C., kendisine benzeyen ve Türkiye vatandaşlığına geçmiş olan kuzeni Hüseyin L.'nın kimliğiyle evrakı teslim etti. Abdurrahman C., 2023 Ocak'ta Hüseyin L. adına futbolcu lisansı aldı ve Karşıyaka Gençlik Spor'da forma giymeye başladı.

TRANSFER VE ŞAMPİYONLUK

Abdurrahman C., 2023 Kasım'da Karkamış Barak Spor Kulübü tarafından transfer edildi. Burada 18 resmi maça çıkan C., sezon boyunca attığı 10 gol ile takımına önemli katkılar sağladı. Karkamış Barak Spor en yakın rakibi olan Gazikent Spor Kulübü ile 26 Haziran'da oynadığı son maçı Abdurrahman C.'in de attığı golle 2-0 kazanarak 49 puanla şampiyon olup bir üst lig olan Süper Amatör Ligi'ne yükseldi. Ligi 48 puanla 2'nci tamamlayan Gazikent Spor Kulübü ise Abdurrahman C.'in başka bir kimlikle lisans çıkardığını belirterek, itirazda bulundu. İtiraz sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu Tahkim Kurulu, Karkamış Barak Spor’un 3 puanını silip, 3-0 mağlup sayılmasına hükmetti, Abdurrahman C.'e ise 24 resmi müsabakadan men cezası verildi. Karar üzerine bu kez Karkamış Barak Spor, farklı kişi adına düzenlenmiş lisans ile oynadığı belirtilen futbolcunun lisansını çıkaran kulübün farklı olduğunu ve futbolcunun sezon boyunca oynadığını ve herhangi bir uyarı veya itirazla karşılaşılmadığını, varsa bir hatanın kulübe mal edilemeyeceği ve şampiyonluklarının alınamayacağını belirterek, konuyu 'Tahkim Kurulu'na taşıdı.

'FUTBOLCU LİSANSIM YOK'

Öte yandan olaya ilişkin savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ise sahte lisansla futbol oynadığı belirtilen Abdurrahman C.'e ulaşılamadı. Şikayetin ardından adına lisans çıkarılan ve savcılıkta ifade veren Hüseyin L. ise Abdurrahman C. ile akraba olduklarını belirterek, daha önce hiçbir futbol müsabakasında oynamadığını söyledi. Hüseyin L., Abdurrahman C.'i futbolcu olarak bildiğini belirterek, Abdurrahman sürekli görüştüğüm bir akrabam değildir ancak futbolcu olduğunu biliyorum. Benim herhangi bir futbolcu lisansım yoktur, hiçbir zaman da olmadı. Kimseye kimliğimi ya da kimlik bilgilerimi verip çıkarmadım. Ben hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum dedi.

KULÜP DEĞİL, LİSANS ÇIKARANLAR SUÇLUDUR'

Karkamış Barak Spor Kulübü Başkanı Metin Ünal, itiraz edilen futbolcunun lisanslı olduğunu ve bunu takip edecek kurumun kendileri olmadığını söyledi. Hüseyin L.'yı yasal prosedür çerçevesinde transfer ettiklerini ve söz konusu oyuncunun daha önce de farklı kulüpte aynı lisans ile oynadığını kaydeden Ünal, şunları söylediKulübümüzde forma giyen 25 oyuncumuzu yasal çerçeve içerisinde Futbol Federasyonu'na ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na yasal işlemlerini yaparak transfer ettik. Sezon başında Hüseyin L. olarak bilinen oyuncuyu, tüm camianın bildiği bu ismi biz de transfer ettik. Bu oyuncu bizden önce lisanslı olarak Karşıyaka Spor Kulübü'nde oynuyor. O takımdayken seyrettik, beğendik ve yasal çerçeve içinde transfer ettik. Kendisine ve kulübüne ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na transfer için ücret ödedik. Futbol Federasyonu'na da ücret ödeyerek bu oyuncuyu kulübümüze kazandırdık. 18 maç bizim takımımızda oynadı. Ne bir gözlemci ne bir kulüp başkanı ne karşı takım, herhangi bir şikayet veya problem olmadı. Ligin ilk yarısında da mağlup ettiğimiz en yakın rakibimiz Gazikent Spor Kulübü'nü ligin son maçında da yenerek şampiyon olduk. Şampiyonluk sonunda herkes evine çekildi. Bir oyuncuda sahtelik varsa maç esnasında durdurulup hakemle fotoğraf çektirilip itiraz edilmesi gerekiyor. Şampiyon olduktan 5 gün sonra Hüseyin L. denilen arkadaşımızın lisansı ile kimlik bilgilerinin uymadığı söylendi. Biz de bu oyuncumuzla ilgili evrakı Ankara'ya gönderdik. Madem bu biliniyordu, 18 maç boyunca neden söylenmedi Bu olayda kulübümüzün kabahati olmadığı söyleniyor ama 3 puanımız siliniyor ve şampiyonluktan düşürülüyoruz. Puan silinince biz ikinci olduk ve iki maçta mağlup ettiğimiz arkadaşlar şampiyon oldu. Gerekli şikayetlerde bulunduk, incelemeler yapılacak. Kimliği biz çıkartmamışız, lisansı da biz çıkartmamışız. Ayrıca lisanstaki fotoğrafı olan oyuncu sahada oynuyor. Bu duruma sebebiyet veren, lisansı çıkartan, lisansı çıkartmaya teşvik eden futbolcu da dahil olmak üzere kimsenin peşini bırakmayacağız ve şampiyonluğumuzu geri alacağız.

'EŞİ BİLE HÜSEYİN DİYE SESLENİYORDU'

Karkamış Barak Spor Kaptanı Ali Kalkan ise Hüseyin L.'nın takımla 1 sezon geçirdiğini ifade ederek, hiçbir zaman isminin Abdurrahman olduğunu kendilerine söylemediklerini kaydetti. Eşinin dahi Abdurrahman'a takım arkadaşlarının yanında Hüseyin diye seslendiğini belirten Ali Kalkan, Bizim bunu anlama şansımız gerçekten yoktu. Sonuçta karşı taraftan transfer yapılmış. Orada 6 maça çıkmış. Biz de bu oyuncuyu tüzüğe uygun şekilde transfer etmişiz. Bu arkadaşımızla 18 maç oynadık ve 18 maç boyunca herhangi bir hakem, kural hatası, olmamasına rağmen haksız görüldük. Bizim bunu anlamamız imkansız gibi bir şeydi. Eşi dahi kendisine Hüseyin diye hitap ediyordu. Spor camiasında herkes bu kişiyi Hüseyin diye biliyordu ifadelerini kullandı.Karkamış Barak Spor Kulübü Genel Sekreteri Hüseyin Orkun Tiryaki de avukatların araştırmaları sonucunda Türkiye'de bunun örneğinin bulunmadığını belirterek, Transfer ettiğimiz kişi Karşıyaka Gençlik Spor Kulübü'nde oynuyordu. Gerekli ödemeler ve yasal çerçeve içerisinde oyuncuyu transfer ettik. Gazikent Spor Kulübü bizi şikayet ettikten sonra savcılık ifadesiyle gerçek Hüseyin L.'yı buluyorlar. Biz de oynayan oyuncunun ismini Abdurrahman C. olarak görüyorlar. Bu çocuk bizde sadece 1 oyun oynamadı. Hiçbir suçumuz olmadığı halde gerekçeli kararı bozup bizi suçlu görüp 3 puanımızı sildiler. Türkiye'de bunun hiçbir örneğini bulamadık diye konuştu.Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan gelecek karar doğrultusunda Gaziantep 1'inci Amatör Küme B Grubu'nda kimin şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e çıkacağı tescil edilecek.