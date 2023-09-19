Arda Güler'den güzel haber! İdmanlara başlıyor
Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlanan Arda Güler'in pazartesi günü idmanlara başlayacağı bildirildi.
Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak." dedi.
Güler görev verilmesi halinde La Liga'da 27 Eylül'deki Las Palmas'la oynanacak maçta forma giyebilecek.
NE OLMUŞTU?
Sezon öncesi hazırlıkları için ABD'de bulunan Real Madrid'de Arda Güler kampta sakatlanmıştı.
Yapılan kontrollerin ardından dizinden ameliyat olan genç yıldızın, en az 2 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtilmişti.
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