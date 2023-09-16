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Beşiktaş'ta Aboubakar sürprizi: Kafilede yer aldı

Beşiktaş'ta Aboubakar sürprizi: Kafilede yer aldı
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Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlı takımda milli takım maçından sonra, ailesindeki rahatsızlıktan dolayı Fransa'ya geçen Aboubakar kafilede yer aldı. Bu sabaha karşı İstanbul'a gelen Aboubakar saat 11:00'deki idmana çıktı ve hazır durumda. Beşiktaş'ta yeni transfer Tayfur Bingöl ve sakatlığı geçen Ghezzal da kafilede yer alırken, bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan Amartey ile Tayyip Talha, Trabzon'a götürülmedi.

Siyah-beyazlı ekibin Trabzonspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy."

Etiketler Beşiktaş kafile beşiktaş Aboubakar
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