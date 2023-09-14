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Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması
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Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar’ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle izin alarak Fransa’ya gittiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgileri dahilinde Fransa'ya gittiğini duyurdu.

"İZNİMİZ DAHİLİNDE FRANSA'YA GİTMİŞTİR"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz."

Vincent Aboubakar'ın pazar günü Akyazı'da oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş Aboubakar maç
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