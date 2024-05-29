Enes Ünal imzayı attı

Geçen sezon Getafe'den Bournemouth'a kiralanan milli futbolcu Enes Ünal, İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

2023-2024 sezonunun devre arası transfer döneminde La Liga ekibi Getafe'den İngiltere Premier Lig takımı Bournemouth'a kiralanan milli futbolcu Enes Ünal 22 maçta 2 gol atıp, 4 asist yaptığı İngiliz ekibi Bournemouth ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bournemouth 27 yaşındaki golcü oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

İmza sonrası açıklama yapan Enes Ünal, "Yeni sezonda Bournemouth'a döneceğim için çok mutluyum. "Premier Lig'de kondisyonumu geri kazanırken kendimi test etmekten keyif aldım ve şimdi önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım. Buradaki proje, Ocak ayında parçası olmayı çok istediğim bir projeydi ve bence harika bir projemiz var." ifadelerini kullandı.

Bournemouth İcra Kurulu Başkanı Neill Blake ise açıklamasında, "Geçtiğimiz birkaç ayda bizimle birlikte olduğu süre boyunca Enes'ten çok etkilendik. Buradaki oyuncu kadrosuna harika bir katkı sağladığını kanıtladı ve uzun vadeli bir sözleşmeyle aramıza katıldığını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Enes'e yaz için en iyisini diliyoruz ve onu Temmuz ayında tekrar ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.