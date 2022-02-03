Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı

Devre arası transfer döneminde takıma önemli isimler katmak isteyen sarı lacivertlilerde girişimler hızlandı.

Uzun süre Beşiktaş ve Başakşehir'in de ilgilendiği dünya yıldızı golcü için Fenerbahçe çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler devre arasında Ozan Tufan'ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. Meyer, Danimarka'ya transfer oldu. Serdar Aziz'in de takımdan ayrılma durumu var. Forvet transferi için yeni bir isim gündeme geldi.

FENERBAHÇE'DEN DİEGO COSTA ATAĞI

Kariyerince Chelsea ve Atletico Madrid gibi dünya devleri olan golcü oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı! İtalyan medyası tarafından duyurulan haberde Fenerbahçe'nin Diego Costa ile ilgilendiğini yazıldı.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ AN MESELESİYDİ...

Beşiktaş sezon başında Batshuayi'yi transfer etmeden önce Diego Costa ile uzun süre görüşmüştü. Brezilyalı golcünün istediği maaş nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Diego Costa da bunun üzerine Atletico Mineiro'ya imza atmıştı.

33 yaşındaki golcü kariyerinde Chelsea, Atletico Madrid, Celta Vigo gibi takımlarda forma giydi.