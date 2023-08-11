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Fenerbahçe Fred transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Fred transferini KAP'a bildirdi
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Fenerbahçe'den orta saha kurgusuna beklenen takviye geldi. Sarı-lacivertliler, Manchester United'dan Fred'i kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, orta saha kurgusuna dikkat çeken bir takviyede bulundu. Sarı-lacivertliler, Manchester United'dan Fred'i kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe fred transfer
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