Fenerbahçe gol oldu yağdı!

Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 gibi farklı bir skorla geçti.

Süper Lig 16. hafta erteleme karşılaşmasında lider Fenerbahçe kendi sahasında Konyaspor'u ağırladı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Fenerbahçe oldukça etkili başladı.

Sarı-lacivertliler 11. dakikada Edin Dzeko'ya yapılan faulün VAR'da incelenmesinin ardından penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra baskısını daha da arttıran Fenerbahçe 32 ve 40'ta Edin Dzeko ile skoru 3-0 yaptı. 37 yaşındaki deneyimli golcü de mücadelenin ilk 40 dakikasında hat-trick yapmayı başardı.

42'de Mert Müldür ve 44'te Sebastian Szymanski ile peş peşe goller bulan Fenerbahçe soyunma odasına 5-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Sarı-lacivertliler etkili oyununu ikinci devrede de sürdürdü. Oyuna sonradan giren Michy Batshuayi skoru 6-0'a getirdi.

Mücadelenin 83. dakikasında Cengiz Ünder'in ortasında ters bir vuruş yapan Konyasporlu Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine attığı golle skor 7-0 oldu.

Konyaspor 90. dakikada Guilherme'nin attığı golle skoru 7-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın da sonucu belirledi.

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe bu sonuçla puanını 50 yaptı ve liderliğini sürdürdü, peş peşe 2. kez sahadan mağlup ayrılan Konyaspor ise 18 puanla 18. basamakta haftayı tamamladı.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak, Konyaspor ise deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.