Fenerbahçe’de Giuliano'ya tam not

Fenerbahçe’de Medipol Başakşehir maçının yankıları sürerken Giuliano’nun formasına dönüşü de aynı mutluluğu verdi. 18. haftadaki Göztepe maçında omzu çıkan Brezilyalı yıldızın, 2 haftalık sürecin sonunda takıma geri gelmesi hem yüzleri güldürdü hem de şaşırttı.

İlk sakatlık anında en az 3 haftalık bir ayrılık bekleyen, takıma katılmasını da 1 aya bağlayan Fenerbahçe heyeti, 15. günün sonunda maça çıkacak duruma gelen Giuliano’ya adeta hayran kaldı.

Tecrübeli orta sahanın bu 15 günlük süreçteki özverisi, disiplini ve tedaviyi bir an bile aksatmaması takdirle karşılandı. Henüz lig şampiyonluğu kazanamayan başarılı futbolcu, kariyerinin en sıcak günlerini yaşıyor.

Giuliano’nun Haziran 2018 için hedefinin sarı-lacivertlilerle lig şampiyonluğu ve 2018 Dünya Kupası’nda Brezilya ile yer alabilme olduğu ifade edildi.

Brezilyalı, bu iki durumu en önemli hedefler olarak görüp kariyer yılını yaşamayı amaçlıyor. Şu ana kadar Fenerbahçe’de 18 maçta 8 gol 2 asistle en üretken sezonunu yaşayan Giuliano, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın da en gözde oyuncularından.

Başakşehir maçı öncesi oyuncusuyla neredeyse her gün konuşan Kocaman’ın sakatlığını riske etmemesini ve en sağlıklı ortamı oluşturmasını istediği belirtildi.

Ancak buna karşın formasından vazgeçmeyen Brezilyalı yıldız, 2-0’lık galibiyetin ardından da hem hocasından hem de takım arkadaşlarından ekstra bir tebrik aldı.

Brezilya faktörü

Dünya Kupası’nda Sambacıların kadrosunda olmak isteyen Giuliano, bu konuya da ayrıca önem veriyor. Dünya Kupası’nda yer alabilmeyi en büyük hayallerinden biri olarak gören yıldız oyuncu, buna göre bir çalışma düzenliyor.

2 Mart tarihinde Brezilya Teknik Direktörü Tite’nin milli takım kadrosunu açıklayacak olması nedeniyle Giuliano fırsatları kaçırmak istemiyor.

Şu anda kadroya alınmasına olumlu gözle bakılan 28 yaşındaki yıldız, Avrupa’da birçok futbolcuyu izlemekte olan ve 23 Şubat’ta Samandıra’ya gelecek milli takım heyetinin karşısına hazır çıkmak istiyor. Öte yandan, Brezilya heyeti, 25 Şubat Pazar günkü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Giuliano’yu izleyecek.

Giuliano bu sezon, Fenerbahçe formasıyla lig ve kupada 20 maça çıktı, rakip filelere 9 gol bıraktı. 2 kez de asist yapan Brezilyalı, toplamda bin 583 dakika süre aldı.

Fenerbahçe’de bu sezon 20 numaralı formayı taşıyan Giuliano için özel bir durum daha dikkat çekiyor. Sezona başlarken Robin Van Persie’nin taşıdığı 10 numaranın gelecek sezondan itibaren Brezilyalı yıldızda olması bekleniyor.

(Skorer)