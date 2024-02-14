Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Fred'in dönüş tarihi belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray'ın 1 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden yıldız oyuncu Fred'in dönüş tarihi belli oldu.

Süper Lig'de kadro kalitesi açısından açık ara puan farkıyla şampiyon olması beklenen Fenerbahçe, Alanyspor beraberliğinin ardından ligin bir başka güçlü takımı Galatasaray'ın 2 puan gerisine düştü.

Bu puan kaybı ise taraftarın İsmail Kartal'a olan sabrını taşırdı. Sarı lacivertli taraftarlar, Kartal'ın oyuncu tercihlerini ve hamle eksiğini uzun zamandan bu yana eleştiriyordu. Ancak takımın adeta can damarı olan bir futbolcu sakatlıktan geri dönüyor.

21 MAÇTA 20 GALİBİYET

Fenerbahçe, Fred'in çıktığı 21 maçta -20 galibiyet alarak önemli bir seri yakaladı. Fred'in yanına transfer edilen Krunic de Fred'in sakatlanmasının ardından etkisiz kaldı. Sarı lacivertli taraftarlar, bir an önce Fred'in dönmesini bekliyordu. Fred'in aynı zamanda İsmail Kartal için de kurtarıcı olması bekleniyor.

DÖNÜŞ TARİHİ VERİLDİ

Habertürk'te yer alan habere göre Sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Fred'in 19 Şubat Pazartesi kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Fred'in 25 Şubattaki Kasımpaşa maçına yetişmesi hedefleniyor.

Habertürk