Fenerbahçe'nin efsanesi Ziya Şengül hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ziya Şengül kimdir?

Türk eski milli futbolcu ve teknik direktör Ziya Şengül, 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Şengül, 1.78 metre boyundadır ve futbola Ankara PTT takımında başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan Şengül, döneminin en başarılı futbolcularından biri oldu (1965). Sarı-lacivertli forma altında 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75) ve 2 kupa şampiyonluğu (1967-68, 1973-74) yaşadı. Ayrıca Fenerbahçe ve Milli Takım'a kaptanlık yaptı. U-18 Milli ve U-21 Milli takımlarında da birer kez forma giydi. A Milli formayı 21 kez giyen Şengül, 17 kez takımın kaptanlığını üstlendi ve Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol kaydetti.

Şengül, 1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte Fenerbahçe'nin bilinen ilk marşı olan "Yaşa Fenerbahçe" şarkısının kaydında yer aldı. Futbolculuğunu Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla 1975 yılında sonlandırdı.

Teknik direktörlük kariyerinde Şengül, 1979-80 sezonunda Fenerbahçe'nin başında TSYD Kupası ve Başbakanlık Kupası'nı kazandı. Ayrıca aynı sezon ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Takımı, 22 gol atıp 16 gol yedi.

Futbol kariyeri sonrasında Şengül, 2001-2013 yılları arasında Telegol adlı spor programında futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılından itibaren ise tvem kanalında yayınlanan "Serbest Vuruş" adlı spor programında yorumculuk yapmaktaydı.