Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosunda 5 eksik!

Trendyol Süper Lig’in 17.hafta müsabakasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Bu maç için Kayseri’ye giden Fenerbahçe’nin kafilesinde yer alan isimler belli oldu. 5 FUTBOLCU KAYSERİ'YE GÖTÜRÜLMEDİ Sakatlığı olan Edin Dzeko, Miha Zajc ve Rodrigo Becao, sarı kart cezalı Samet Akaydın'ın yanı sıra Ryan Kent maç kadrosuna alınmadı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın kamp kadrosuna aldığı futbolcular şöyle: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi.