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Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Ludogorets'e konuk olacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu netleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda 3'te 3 yaparak lider durumda bulunan temsilcimiz Fenerbahçe, grubundaki dördüncü maçında yarın Bulgaristan deplasmanında Ludogorets ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu belli olurken, sakat isimlerin fazlalığından dolayı Yusuf, Ahmet, Efekan, Muhammed ve Kaan kafileye dahil edildi.

Fenerbahçe'nin UEFA listesine bildirmediği Samet Akaydin, Mert Müldür, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz da maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu belli oldu - Resim : 1

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe maç kamp kadro
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